PREMIO TORTORETO ALLA CULTURA, ECCO TUTTI I VINCITORI

Giunto a conclusione la XVIII edizione del Premio Tortoreto alla Cultura, realizzato in collaborazione tra l’Associazione Insieme Onlus ed il Comune di Tortoreto, nato da un’idea della Prof.ssa Angela Falcucci. Un concorso ormai consolidato e sempre più apprezzato, basato sul tema “Conoscere ed amare l’Abruzzo: un viaggio reale o virtuale, dove la memoria e le emozioni sono libere di condurci in un tempo della storia, fermandosi davanti ad un personaggio, una tradizione, una sagra, un artigianato caratteristico, un angolo dell’anima che si schiude”, che ha registrato oltre 250 partecipanti nelle sezioni Poesia, Figurativa e Cortometraggio. Dopo un percorso fatto di appuntamenti anticipatori mensili su tematiche letterarie, ambientali, artistiche, ieri Sabato 10 Giugno al Residence La Villa si è tenuta la cerimonia conclusiva, in cui sono stati premiati i vincitori ed i menzionati nelle categorie Adulti, Giovanissimi e Pulcini. La serata è iniziata con la conferenza dell’ospite d’onore, il regista Silvio Araclio, che ha ripercorso la sua esperienza nel campo teatrale e cinematografico. Dopo una pausa, alle ore 21:00 avrà inizio la premiazione, che ha visto esposte le opere pittoriche, recitate le poesie e proiettati i cortometraggi. La serata è stata condotta dal giornalista Alex De Palo ed allietata dal commento musicale di Donatella Di Paolantonio, che oltre a cantare suonerà il piano, e dalla batteria di Matteo Di Rocco, i con un repertorio che spaziava da Marco Mengoni a Ray Charles. Un ringraziamento ai giurati è stato espresso, a nome dell’intera organizzazione, da parte della Presidente di Giuria Prof.ssa Maria Sara Villani, la quale ha sottolineato come competenza, passione, disponibilità abbiano caratterizzato imolteplici incontri, che si sono svolti in armonia ed amicizia ed a titolo di puro volontariato. L’Associazione Insieme, nel promuovere questo premio si pone l'obiettivo di approfondire la conoscenza della nostra Regione, così ricca di Storia e di bellezze naturali e nello stesso tempo di diffondere il valore della Cultura, nei suoi vari aspetti, a cominciare dall’infanzia. Ringrazia sentitamente l'Amministrazione Comunale che ha accolto la nostra proposta e che, tramite la costante presenza dell’Assessore Giorgio Ripani ci ha supportato. Ringrazio il Comitato, i Giurati e soprattutto i partecipanti - ha dichiarato la Presidente dell’Associazione Insieme Eleonora Cruciani. Il Comitato Organizzativo composto da Angela Falcucci, Maria Sara Villani, Anna Crisanti, Alessandra Lucia Richi, Paolo Moriconi, Franca Capriotti, Luigi Cardone e l’Assessore alla Cultura del Comune di Tortoreto Giorgio Ripani. Grande la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, che finanzia l’iniziativa e supporta l’Associazione Insieme negli aspetti organizzativi. Partecipare alla XVIII edizione del Premio, dopo tanti anni di impegno a vario titolo, e riscontrare una partecipazione così numerosa è una grande emozione personale nonché una soddisfazione per l’Amministrazione Comunale - ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Giorgio Ripani – Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso di valorizzazione culturale e di riscoperta del territorio, premiando l’estro artistico dei tanti amanti della nostra regione.

Ecco tutti i premiati.