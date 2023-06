I LETTORI CI SCRIVONO / QUELLA MOSTRA APERTA DUE ORE AL GIORNO (…nonostante il contributo da 30mila euro del Comune)

Buongiorno, mi chiamo Carlo Nasello, sono residente a Torino e mi trovo con la famiglia in vacanza ad Alba Adriatica. Essendo appassionato (ed ex giocatore) di basket, questa mattina - domenica 11 - sono andato a Teramo per vedere la mostra sui 100 anni del basket, della quale mi ha parlato il mio vicino d’ombrellone. Però, era chiusa!!!

Ho scoperto anche che viene aperta solo due ore al giorno, dalle 17,30 alle 19,30 e mi sembra una scelta sbagliata, non ho mai visto una mostra che apre solo due ore.

Grazie dell’attenzione

Carlo Nasello

Certastampa risponde

Gentilissimo signor Nasello,

Grazie della sua lettera, in effetti sì, la mostra viene aperta solo due ore al giorno, una scelta che in effetti mortifica un po’ l’iniziativa, alla quale tra l’altro il Comune di Teramo ha concesso un contributo di 30mila euro. Speriamo lei abbia la possibilità di tornare nelle ore di apertura.