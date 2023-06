UN SUCCESSO LA PRIMA INFIORATA A GIULIANOVA SU CORSO GARIBALDI DEDICATA A SAN FRANCESCO

Anche Giulianova nel circuito italiano delle Infiorate del Corpus Domini. La novità si deve al Circolo Colibrì onlus che, quest’anno, ha mobilitato il suo “ramo” d’arte, il “Colibrì Infiorate”, per organizzare la Prima Infiorata del Corpus Domini, festività che è stata celebrata oggi.

Da stamattina è possibile ammirare l’opera degli infioratori, tutti volontari, che nella notte scorsa hanno lavorato per colorare e decorare, con una successione di quadri a tema, il corso Garibaldi. Anche stavolta, le opere sono state realizzate con trucioli di legno colorati.

La manifestazione, con il Patrocinio della Città di Giulianova e della Regione Abruzzo, si avvale della collaborazione della Parrocchia di San Flaviano e dell’ Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia 1474.

A dare il via all’ Infiorata, alle 17.15 di ieri è stata la preghiera di benedizione dei gruppi da parte del Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri Monsignor Lorenzo Leuzzi. Hanno lavorato 150 persone, il tempo ieri non ha aiutato gli appassionati e i volontari. Il tema è stato: San Francesco.

Nel pomeriggio ci sarà la processione con la messa solenne a partire dalle 18,30.