DON GIOVANNI BRUNI FESTEGGIA 70 ANNI DI SACERDOZIO, PER LUI DOPPIA FESTA E L'ABBRACCIO DELLA "SUA" COLLEPARCO

Continuano i festeggiamenti per i 70 anni di sacerdozio di don Giovanni Bruni. Dopo quelli di qualche giorno fa, nella Parrocchia di Santa Croce e Santa Maria della Misericordia in Bellante (foto), alla presenza del Vescovo Lorenzo e dei sacerdoti diocesani, oggi è stata la volta della parrocchia di San Gabriele Addolorata di Colleparco, della quale fu amatissimo parroco per quasi quarant’anni e curò la costruzione della nuova chiesa. Don Giovanni, novantaquattrenne, ha lasciato un ricordo indelebile nella comunità di Colleparco, accompagnandola tanto nei momenti felici quanto in quelli di dolore, da vero pastore del gregge dei fedeli.