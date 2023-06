NON C'E' PACE PER I BALNEATORI DI PINETO

Non c’è pace per i balneatori di Pineto. Questa mattina, a stagione turistica oramai avviata, una nuova ondata di vegetazione spiaggiata ha sporcato nuovamente il litorale, rendendo probabilmente necessario un nuovo intervento di ruspe sull’ arenile. Non è chiaro cosa possa aver causato tutto ciò. Qualcuno presuppone che sia un rilascio di acque dalla diga Enel di Campotosto, che di conseguenza ha ripulito il lungo letto del Vomano da canne ed altra vegetazione. Dato il colore scuro della vegetazione, si presuppone che potrebbe essere anche una mareggiata che ha riportato a riva le canne ed altro portato dal Calvano e dal Vomano dalle ultime piene. Fatto sta che il comune deve rimettere mano al portafogli ed inviare mezzi sull’ arenile per ripulirlo con l’aiuto dei balneatori. Le foto aeree forniteci gentilmente da Tommaso Serafini rendono chiaramente idea dell’entità del problema. Sicuramente si chiederanno nuovi aiuti alla Regione per finanziare questi ed altri interventi salva stagione.

MAURO DI CONCETTO