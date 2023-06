VIDEO/ BOMBA D'ACQUA NEL COMUNE DI TERAMO: ALLAGATI GLI SCANTINATI, FRANA SULLA SP18 A NEPEZZANO

La pioggia caduta copiosa in queste poche ore, ha prodotto una serie di allagamenti in scantinati e frane, quasi tutte nel Comune di Teramo. I Vigili del Fuoco hanno dovuto correre da una parte all'altra, dalle 16,30 in poi per una serie di bomba d'acqua a Cusciano (Montorio), a Villa Tofo e Colleatterrato dove si sono allagati alcuni scantinati, a Carapollo dal ponte a catena alla sede della Team per allagamenti, a Nepezzano dove si è registrata una frana sulla strada sp18.

