ATTENZIONE IMMAGINI FORTI / IL VIDEO DI UN CARABINIERE TERAMANO AGGREDITO DIVENTA VIRALE, CHIESTO L'INTERVENTO DELLA PREFETTURA

E' il filmato dell'aggressione di un Carabiniere, intervenuto per sedare una lite familiare, quello che sta facendo il giro d'Italia fino a diventare virale. Il fatto si è svolto nel Teramano, a Silvi.

Il Segretario della Ugl Salute Teramo, Stefano Matteucci, a seguito di pubblicazione di video ormai divenuto virale, riguardante aggressione ai carabinieri ed al personale sanitario, ha chiesto l’intervento fattivo della Prefettura e dell’azienda Sanitaria al fine di normare e creare un protocollo per evitare le continue aggressioni di personale sanitario interno ed esterno alle strutture convolte, tutelando gli operatori del 118 in prima linea e le forze dell’ordine continuamente esposte a tutela della popolazione. La Ugl Salute Teramo anche per il proprio Segretario Nazionale Giuliano chiede torna a richiedere intervento fattivo per la tutela delle forze dell’ordine e del Persoanle sanitario.