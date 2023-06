AUTISTA DI SCUOLABUS SI TOGLIE LA VITA NEL GARAGE, UN ALTRO SUICIDIO IN 24 ORE

Altro dramma, altro suicidio, stavolta a Morro D'oro, dove un dipendente comunale ha deciso di togliersi la vita impiccandosi in una dependance vicino alla sua abitazione. L'uomo, D.G.G, aveva 59 anni e non ha lasciato biglietti. Tuttavia, sembra che vivesse in un profondo disagio dal quale non è riuscito a riemergere. Un familiare si è recato lin garage per prendere un oggetto e ha fatto la tragica scoperta dell'uomo impiccato. Il 59enne era una persona molto conosciuta nella comunità e svolgeva l'incarico di conducente dello scuolabus. Questo tragico episodio rappresenta il secondo suicidio avvenuto nel teramano in soli 24 ore. Un'altra tragedia simile si è verificata due giorni fa nella frazione di San Nicolò, dove un uomo di 40 anni, ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nella cantina della sua abitazione. Sul posto i carabinieri e il 118.