COMUNE, 3 DONNE "NON ELETTE" SU 9 DA OGGI IN CONSIGLIO COMUNALE

Le consigliere non elette che entrano in Consiglio comunale a Teramo da oggi sono 3. Tre sul totale di nove, tutti sugli scranni chiaramente della maggioranza di D'Alberto e al posto degli assessori nominati. Rientra in Consiglio l'uscente Graziella Cordone (lista del presidente della provincia In Comune per Te), e poi Valentina Papa (Insieme Possiamo), Anastasia Liouras (Bella Teramo). Le tre si vanno a sommare ai 6 uomini che diventano consiglieri da oggi: Michele Raiola (Teramo Vive), Gianni Calandrini (al posto dell'assessore Ciammariconi per il M5S), Emiliano Carginari (PD), Toni Di Ovidio e Luca Malavolta (Insieme Possiamo), Massimo Varani (Bella Teramo)