CAMPLI/ EVACUATI DUE APPARTAMENTI ED IL BAR DEL PONTE PER UNA FRANA

Una frana causata dalle forti piogge di questi giorni ha comportato l'allarme al Bivio per Garrufo di Campli, sulla statale piceno aprutina, la ss 81. Sarebbero due le frane che hanno interrssato due stabili compreso un bar. Questa notte i Vigili del Fuoco di Teramo con l'aiuto dei carabinieri hanno così fatto evacuare tra le e 21 fino a mezzanotte: il Bar del Ponte, e gli occupanti di due appartamenti per un totale di quattro persone che hanno trovato riparo da parenti. Si attende ora il sopralluogo dei tecnici per capire cosa fare e come agire per mettere in sicurezza l'area che si trova sulla strada che da Campli porta ad Ascoli.