MALTEMPO/ STRADE MARTORIATE DALLA PIOGGIA IN PROVINCIA DI TERAMO

Le straordinarie precipitazioni delle scorse ore hanno delineato un quadro emergenziale su buona parte della rete viaria di competenza dell’Ente. Si rilevano frane di versante e smottamenti, sui quali i tecnici e le squadre di pronto intervento di via Capuani sono intervenuti tempestivamente dal primo minuto insieme alla Polizia Provinciale, alla Polizia di Stato, alla Prefettura ed ai comandi dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.



Una “bomba d’acqua” che ha interessato indistintamente le zone collinari con versamenti di acqua dalle scarpate di monte, causati anche dalla difficile regimentazione delle acque nelle zone di campagna e che hanno di conseguenza coinvolto anche le strade comunali.



I disagi più importanti sulle strade di Castelli e Arsita (SP 37/A e SP 37/C), di Bisenti (SP 34 e SP 34/A), di Teramo (SP 18), Campli (SP 262), tra Campovalano e Pagannoni, tra Tossicia e Montorio al Vomano sulla 262 e a Crognaleto sulla SP di Alvi.



Il consigliere Luca Pilotti, rivolgendo un appello alla massima prudenza da parte degli automobilisti, parla di “situazione di emergenza sulla quale abbiamo lavorato e stiamo lavorando senza sosta notte e giorno per cercare di ripristinare la viabilità in tempi brevi”.