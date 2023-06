LIBRI / "CON LO SGUARDO ALLA FINESTRA"



«In questo ultimo lavoro in prosa di Miriam De Berardis troviamo un esempio concreto di Letteratura: si fa letteratura quando non ci si limita all'intrattenimento, al racconto di una storia per semplice intrattenimento, bensì quando con la propria scrittura, dentro il proprio stile, dentro la propria partecipazione al vivere, si riesce a conservare e tramandare l'esperienza umana.



L'Arte è immancabilmente l'inesauribile esito finale di una esperienza umana.»

Massimo Ridolfi

Con lo sguardo alla finestra è una raccolta di dieci racconti che scandagliano la vita dei protagonisti. Inermi, incerti, sospesi da una specie di paralisi emotiva che li porterà però all'azione, a cambiare percorso. I personaggi sono presi dalla quotidianità ma dentro eventi che li sovrastano, che li aprono a nuove prospettive, a crescite inaspettate.

Spesso si trovano a dei bivi difficili, complicati. Qualche evento li ha annientati, ma non demordono, e trovano strade, soluzioni nuove. Come in Dora, che ridà senso alla sua solitudine dopo l'incontro fortuito con Matteo, che ha la stessa età di suo figlio, se non fosse morto suo figlio. Come in Muschio, dove Aldo confessa a Miranda l'inimmaginabile. Come in Perdita, dove Leonardo è catturato da un amore devastante che si trasforma in una ossessiva dipendenza amorosa.

Con lo sguardo alla finestra racconta in dieci episodi distinti l'opportunità di andare oltre, di oltrepassare la linea che ingabbia le nostre vite.

Alcuni racconti estratti dalla raccolta saranno messi in scena sabato 17 giugno alle ore 18:00 presso la Chiesa di Santa Maria a Bitetto a Teramo, in Via Stazio 48, in contemporanea con la presentazione al pubblico del volume a cura del Dott. Domenico De Berardis (Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Teramo).

Miriam De Berardis (Teramo, 1953) vive e lavora nella sua città natale, che anima con una intensa attività culturale. È artista eclettica che nasce all’arte figurativa praticando abilmente varie tecniche pittoriche, ma anche la fotografia: ha diverse esposizioni all’attivo.

In letteratura si sposta agilmente tra poesia e prosa, ma le è familiare anche l’arte drammaturgica, dove interviene nella realizzazione di numerosi spettacoli.

In poesia ha pubblicato le sillogi Così, senza inganni (Il Filo, 2008) e Il tempo mancato (Montedit 2010).

Per la prosa ha consegnato alle stampe L’Urlo (MEF 2008) e La Menzogna (Montedit 2018).

Numerose sono le sue collaborazioni e pubblicazioni con periodici culturali.

Scaletta delle letture sceniche:

DORA

Pianoforte: Rue de la cascade di Yann Tiersen

Esecuzione: Manolo Di Liberatore

PROIEZIONE VIDEO

Immagini: Miriam De Berardis

Voce narrante: Maria Egle Spotorno

Montaggio video: Marta Di Daniele

LA RIVALSA DI MICHELE L’AMERICANO

Violoncello: Chan Chan del Buena Vista Social Club

Esecuzione: Alan Di Liberatore

CON LO SGUARDO ALLA FINESTRA

Pianoforte e violoncello: Rain, in your black eyes di Ezio Bosso

Esecuzione: Manolo e Alan Di Liberatore

Chiusa

Pianoforte e violoncello: Experience di Ludovico Einaudi

Esecuzione: Manolo e Alan Di Liberatore

Regia: Miriam De Berardis e Marta Di Daniele

Immagini: Miriam De Berardis

Montaggio video: Marta Di Daniele

Voce narrante: Maria Egle Spotorno

Interpreti: Mauro Di Girolamo e Maria Egle Spotorno

Violoncello: Alan Di Liberatore

Piano: Manolo Di Liberatore

Ingresso libero

Il volume e reperibile sullo store Amazon.it: https://amzn.eu/d/3UQ2hPM