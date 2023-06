MORTE BERLUSCONI / QUANDO IN ABRUZZO C’ERA “LA TV DELLA LIBERTÀ”

La creatura televisiva del Presidente Silvio Berlusconi nata per sostenere mediaticamente il partito della Pdl, acronimo de “ IlPopolo della Libertà “ formazione di centro destra con Alleanza Nazionale Udc e liberali, dal nome “la Tv della Libertà” fu trasmessa per molto tempo sull’unico canale abruzzese presente sulla piattaforma di Sky Ab Channel , che occupava il numero 920 prima e successivamente 835. Il titolare dell’emittente Marino Spada siglò un accordo con il Cavaliere per la messa in onda ogni giorno dalle 14 alle 18 di tutte le iniziative politiche e manifestazioni in cui era presente il leader azzurro, passando dagli interventi al parlamento italiano a quello tenutosi a Washington davanti agli esponenti del governo americano e delle massime cariche della Casa Bianca. “Oltre 500 cassette in formato Betacam sono custodite nei nostri uffici- spiega Marino Spada- il quale ricorda gli appuntamenti quasi settimanali a Roma nel Palazzo Grazioli di piazza Venezia dove la struttura della comunicazione del Presidente si occupava della post produzione di tutte le manifestazioni in cui era presente e che venivano poi messe in onda sul nostro canale” Berlusconi amava il contatto con il popolo-spiega Spada- e quando mi trovavo nel suo quartiere generale della Capitale mi capitava di vederlo avvicinarsi al cancello dell’ingresso di Palazzo Grazioli per salutare i passanti in zona e stringere la mano a tutti, nonostante la vigilanza lo sconsigliasse. Così’ come quando lo intervistai per oltre 65 minuti prima di Natale parlando del sisma dell’Aquila, del suo grande lavoro per la ricostruzione della città capoluogo di regione e dell’impegno nella politica estera di cui era fiero ambasciatore del Paese che amava tanto. Un’esperienza che non potrò mai dimenticare-ricorda il direttore della tv- che ha contribuito alla mia crescita professionale grazie ai suoi preziosi consigli di cui ho fatto tesoro in tema di comunicazione.