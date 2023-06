CONSEGNATE LE LETTERE DI COMMIATO AI CARABINIERI CHE HANNO LASCIATO IL SERVIZIO

Questa mattina nel corso di una sobria cerimonia tenutasi presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, il Comandante Provinciale Colonnello Pasquale Saccone ha consegnato ai militari che hanno lasciato il servizio attivo le lettere di commiato a loro rivolte dal Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli Generale di Corpo D’Armata Andrea Rispoli. In ciascuna lettera l’alto ufficiale esprime a nome dell’Arma dei Carabinieri la riconoscenza per il senso del dovere e l’impegno dimostrati durante il servizio, augurando nel contempo un avvenire ricco dei migliori auspici.

I militari a cui sono state consegnate le lettere erano tutti in forza a reparti dipendenti del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, si tratta in particolare del:

Luogotenente C.S. Claudio ROCCHINI già effettivo al Reparto Operativo- Nucleo Investigativo;

Luogotenente C.S. Adriano DI FURIA già comandante della Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;

Appuntato Sc. Q.S. Cesare IACOBELLI già effettivo alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;

Appuntato Sc. Q.S. Francesco FALCONI già effettivo alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Teramo.

Questi militari nel corso del loro servizio reso alla Nazione indossando l’uniforme dell’Arma, hanno dato prova di grande valore servendo con onore, rispetto e dedizione le comunità a cui sono stati affidati.