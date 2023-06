I LETTORI CI SCRIVONO / "NON RIUSCIAMO AD USCIRE DA CASA PER COLPA DEL COMUNE"

Nella Teramo che deve essere capace di guardare al futuro, come ripete puntualmente il D'Alberto-bis, c'è chi, da Miano, chiede al Comune di guardare intanto al...presente. E per farlo ci invia questa carrellata di foto in cui si testimoniano due cose: un cantiere aperto dal Comune di Teramo ormai un mese e mezzo fa e che non sembra essere destinato a completarsi a strettissimo giro, da un lato, ed ingressi delle abitazioni ostruiti da cumuli di pietre che impediscono ai residenti di entrare e/o uscire in sicurezza, dall'altro. Fin troppo semplice dedurre la richiesta che arriva da alcuni residenti della frazione che ha dato i voti, nel 2018, ad un ex assessore di D'Alberto e, nel 2023, ha sfiorato l'elezione di un consigliere comunale di zona...per appena un voto. "In pratica non riusciamo neanche ad uscire, senza aver paura di cadere magari o inciampare in quelle pietre o sull'area dissestata per via dei lavori in corso. Ma finiranno mai? Quando rivedremo la pavimentazione regolare e sicura?", denuncia un residente.