D'ANGELO "UN MOMENTO DI SVILUPPO PER IL TERRITORIO" L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SVAL

Il presidente Camillo D’Angelo ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto automatizzato di stoccaggio, mantenimento e conservazione di cereali destinati al consumo umano della SVAL Srl, impresa di Garrulo di Sant’Omero attiva da oltre 55 anni nel mondo dell’agricoltura e nel settore agroalimentare.



Alla cerimonia hanno partecipato tutte le autorità locali, dal sindaco di Sant’Egidio alla Vibrata, Elicio Romandini, ai consiglieri regionali Pepe e Di Matteo, all’assessore regionale Quaresimale.



Il presidente D’Angelo nel suo intervento ha ringraziato la famiglia Di Francesco, proprietaria dell’impianto, per la realizzazione di questo importante sito “in un momento di grande sviluppo per il territorio”.



“Territorio che deve puntare alle eccellenze, con queste fantastiche colline che devono essere esempio da portare all’estero, puntando all’export come biglietto da visita per far conoscere le nostre tipicità in tutto il mondo. La Provincia di Teramo è vicina ai territori, ai comuni, alle attività, e a tutti coloro che vorranno avviare iniziative simili, potenziare i loro progetti e favorire lo sviluppo dei nostri territori”, conclude il presidente D’Angelo