FOTO-VIDEO/ EQUILIBRIO E CONFLITTO, BIANCO E NERO, DESTRA E SINISTRA NELLA MOSTRA DI MASSIMILIANO PERAZZETTI, NELLA SALA DI VIA PALMA, FINO AL 16 GIUGNO

Servizio di Ilaria Orsini

Presso la Sala Espositiva di Teramo troverai, fino al 16 giugno, un “Sistema di vie” fra gli eventi. È così che Massimiliano Perazzetti ha deciso di dare inizio alla sua Mostra, oggi pomeriggio, alla presenza del Prefetto Dottor Fabrizio Stelo, del Vescovo Lorenzo Leuzzi, all'assessore alla cultura del Comune di Teramo Antonio Filipponi e del Presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo.

“Tutte le opere hanno una bivalenza, hanno due elementi che si confrontano: l’equilibrio e il conflitto, il bianco e il nero, destra e sinistra, la gloria e la resurrezione. Cerco sempre di fare questo abbinamento che in realtà rappresenta la dualità che noi tutti spesso viviamo ogni giorno”. Così Perrazzetti descrive le sue 49 opere suddivise in quattro serie: La Tua Via fra gli eventi, le Macchine, gli Alleati e le 11 Coppie della Volontà.

L’intento è quello di lasciare un messaggio al prossimo che potrà, attraverso questi quattro ordini, scoprire il “suo senso del tutto fino ad oggi”.

Una Mostra dunque “molto bella, molto originale” come afferma il Prefetto, Fabrizio Stelo, aggiungendo che “la storia personale dell’autore ha influenzato il modo di dipingere e dunque di rappresentare alcuni momenti della sua vita in maniera unica. Quindi in questo caso viva l’arte, viva la cultura”.

VIDEOINTERVISTA ALL'ARTISTA PERAZZETTI E AL PREFETTO