I LETTORI CI SCRIVONO/ ECCO LE CONDIZIONI DELLA SP 51 A ROIANO DI CAMPLI

Salve le scrivo in quanto negli anni dal lontano 2017 non abbiamo fatto altro che sensibilizzare l’amministrazione provinciale alla risoluzione delle problematiche sulla sp51 in località Roiano di campli , negli anni ci sono state solo promesse ma il problema invece di risolversi si è accentuato e anche di molto e tutte le promesse come siamo abituati oggi , erano solo chiacchiere da bar da tener conto alle prossime tornate elettorali .

A parte questo , abbiamo un paese abbandonato da anni , guard rail divelti ( dai mezzi spala neve nel lontano 2017 ) mai ripristinati , buche che oramai sfiorano i due anni di età che aumentano a dismisura , visto le piogge incessanti anche in quest’ultimo periodo , che si aspetta che accada l’irreparabile ? Questa strada è un pericolo per l’automobilista , motociclista ciclisti e persino se uno va a fare una camminata a piedi , devi stare ben attento a dove mettere i piedi , siamo stufi di questa situazione .

Roiano di campli

Luca De Remigis