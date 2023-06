ATRI/ IL TEATRO DIALETTALE APPRODA SUL GRANDE SCHERMO

La Compagnia Teatrale Atriana APS ha intrapreso un ambizioso progetto: realizzare un lungometraggio in dialetto abruzzese. Non si tratta di una semplice trasposizione cinematografica di un'opera dialettale bensì del prezioso tentativo di ricollocare i canoni e gli impianti comunicativi della tradizione teatrale dialettale abruzzese nella grammatica e nella comunicazione cinematografica. La sceneggiatura è pronta e già ci sono stati i primi ciak. "Il nostro progetto - dice Giancarlo Verdecchia, presidente dell'associazione - vuole portare nelle piazze d'Abruzzo un cinema collegato al territorio, alle sue origini, alla sua gente. Vogliamo che il cinema torni dove non c'è mai stato o non c'è più". Al momento sull'operazione c’è il massimo riserbo: si preferisce non divulgare il titolo, il cast artistico e tecnico, svelare anche solo parzialmente le location o la storia. DI certo è che tutto sarà rigorosamente “forte e gentile”.