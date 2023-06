CAMPLI DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA PER LA FRANA DI GARRUFO

È stato dichiarato lo stato di emergenza per le due frane al bivio di Garrufo. Il sindaco di Campli Federico Agostinelli sta già facendo eseguire, in vista della nuova allerta meteo per oggi e domani diramata dalla Protezione civile regionale, i lavori di regimentazione delle acque piovane in prossimità degli eventi franosi di domenica scorsa dove sono state sgomberate quattro famiglie e un bar. Ieri mattina il primo cittadino ha anche emanato l'ordinanza per prolungare lo sgombero in via precauzionale e cautelativa delle famiglie dalle quattro abitazioni e dell'attività commerciale, un bar, fino a domani, anche se al momento gli edifici non sono a rischio.