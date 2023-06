COSTA DEI TRABOCCHI, EVASIONE FISCALE PER OLTRE 1 MILIONE DI EURO, INDEBITE PERCEZIONI DI FINANZIAMENTI NAZIONALI PER 320 MILA EURO E RICICLAGGIO

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza Chieti, nell’approssimarsi della stagione estiva, ha pianificato

mirati interventi di polizia economico – finanziaria nei confronti di imprese operanti nel comparto turistico.

Nel dettaglio, la Tenenza di Ortona ha svolto un’attività ispettiva, a discapito di un evasore totale esercente

l’”attività di noleggio di veicoli senza conducente”, che ha permesso di constatare una consistente evasione

fiscale per oltre 1 milione di euro, posta in essere principalmente attraverso l’emissione di fatture per operazioni

inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000), che ha portato alla denuncia di 14 soggetti, all’Autorità Giudiziaria

competente, ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato 640 (truffa) del Codice Penale.

I militari hanno acclarato, altresì, che l’operatore commerciale ha percepito indebitamente contributi pubblici -

finalizzati alla promozione della medesima attività di noleggio in stato estero, anche mediante la creazione di un

sito web e-commerce - per 320.000 € ed effettuato ulteriori richieste per la somma di 380.000 € di cui, grazie

all’intervento delle Fiamme Gialle ortonesi, ne è stata impedita l’erogazione. Il modus operandi illecito era

finalizzato alla commissione del delitto di truffa aggravata poiché il “dominus”, mediante l’utilizzo di bilanci

alterati dall’apposizione di ricavi mai conseguiti, ma attestati da fatture per operazioni inesistenti, creava

artatamente le condizioni per ottenere i finanziamenti pubblici non spettanti. Oltre alla segnalazione all’A.G.

competente dei responsabili, è stata inoltrata apposita richiesta per il recupero delle somme illecitamente

percepite all’Ente preposto.

È stato, anche, riscontrato, in violazione agli obblighi ed ai divieti contenuti nel D.Lgs. 231/07, l’incasso di

somme eccedenti il limite previsto per la circolazione dei contanti, con conseguente irrogazione di sanzioni nei

confronti di n. 3 soggetti, pari a complessivi € 92.000,00.

Il Comandante Provinciale - Col. Michele Iadarola - evidenzia come l’evasione fiscale costituisca un grave

ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di

fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più

deboli. Da qui l’importanza dell’azione “chirurgica” svolta dalla Guardia di Finanza contro gli evasori totali e i

frodatori.

L’ufficiale sottolinea, altresì, che l’attività operativa condotta testimonia l’impegno quotidiano della Guardia di

Finanza nel contrasto dei reati tributari a tutela delle entrate erariali e delle uscite dal bilancio nazionale,

regionali e degli enti locali, nonché dei cittadini e degli imprenditori corretti.