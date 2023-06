SANT'ONOFRIO, VENERDÌ LA 9^ EDIZIONE DELL'APERIPOST

Venerdì 16 giugno a Sant'Onofrio torna l'Aperipost, lo Street Music Show in via Mirabilii, giunto quest'anno alla IX edizione: un mix di musica, buon cibo e tanto divertimento sotto le stelle. Organizzato dalla Pro Loco Sant’Onofrio e dintorni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Campli insieme alle attività del centro, l’Aperipost 2023 si presenta con un programma musicale per tutti i gusti. Saranno 5 i punti musica dislocati lungo la via centrale del paese con live band e dj set: i Sounds Better (italiana e disco 70-80-90) con il cantante Domenico Di Martino, neo campione dell'edizione 2023 del talent show di Canale 9 "Don't Forget The Lyrics"; i Pentatonyca (Blues e classic Rock); gli Spaghetti Rocchenroll (Rock'n'Roll); i Decimo Meridiano (Funky Disco); Dj Mania e Federiko K (Dance).



Ma l'Aperipost non è solo musica. Nel corso della serata, che inizierà alle ore 19, si potranno gustare aperitivi, menù e cocktails speciali nei bar e ristoranti del centro.



“L’Aperipost – dichiara il sindaco di Campli Federico Agostinelli – è ormai un appuntamento fisso dell'estate nel nostro territorio. Anche quest'anno la musica diffusa e la movida in via Mirabilii apriranno, di fatto, il calendario degli eventi con un programma adatto a tutti i gusti, dai giovani alle famiglie. Ringrazio la Pro Loco Sant’Onofrio e dintorni con tutto il nuovo direttivo, per aver inserito nel programma delle attività questa manifestazione, e le attività del centro per la collaborazione”.