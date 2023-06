CASA DI RIPOSO DI CIVITELLA DEL TRONTO, L'UGL CHIEDE UN INCONTRO URGENTE

Le scriventi OO.SS. a seguito delle comunicazioni formali ricevute dalla KCS caregivers, relativamente alla revoca del servizio da parte della ASP 1 e al mancato pagamento delle mensilità ai lavoratori, desiderano comunicare che, in data 13/06/2023 hanno provveduto ad inoltrare una RICHIESTA alla Asp 1 nella figura del Commissario Regionale, KCS caregiver, all’Assessore Regionale Dott. Pietro Quaresimale , al Sindaco di Civitella del Tronto ed aTUTTI I LAVORATORIdella struttura, al fine di convocare, con urgenza, un tavolo pubblico di confronto, per l’esposizione e la risoluzione delle problematiche tra i soggetti interessati che vedeno come uniche “vittime inconsapevoli” i lavoratori che nonostante tutto ad oggi continuano a garantire un servizio professionale agli ospiti della struttura.

Il Segreterio Prov.le Ugl Salute​​​​ Nursind Segreteria Teramo

Stefano Matteucci​​​​​ Giuseppe Giannetti​