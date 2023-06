VIDEO/ LA TEAM CHIUDE IL GUADO DI CARAPOLLO: TROPPA ACQUA E TROPPI ARBUSTI TRASPORTATI DAL FIUME

La Teramo Ambiente ha chiuso il guado a Carapollo, per le incerte condizioni di sicurezza che si sono create a seguito delle piogge. L'acqua è troppo alta e i rami ostruiscono la strada dove transitano auto e soprattutto i mezzi della Te.Am. Le sbarre si sono chiuse e se il guado non tornerà in sicurezza, rimarrà chiuso, motivo per il quale i mezzi per la raccolta dei rifiuti, domani, dovranno fare un altro tragitto. Sul posto la Polizia Locale e l'ingegnere della Team, Giosuè. In azione il "ragno" per rimuovere i detriti.

QUI LA SITUAZIONE IN CORSO ALLE ORE 21 DI OGGI