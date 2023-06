VIDEO / CENTRI ESTIVI, UN "BONUS" DIRETTAMENTE ALLE FAMIGLIE. ECCO COME FUNZIONA

di Paola Peluso

Si bypassano le associazioni, niente bando per accreditarle e si passa a tutt'altro sistema per i contributi per i Centri estivi: il Comune verserà direttamente un voucher alle famiglie fino a 240 euro a figlio, a seconda dell'Isee. Basterà scaricare, compilare e protocollare (brevi manu o a mezzo pec), la modulistica che sarà disponibile a breve sul sito dell'ente, specificando il proprio Isee familiare e poi, a centro estivo concluso, rendicontare il tutto facendo avere al Comune la ricevuta.

Gli scaglioni d'Isee sono i seguenti:

Da 0 a 10mila euro: 240 euro a figlio, dal secondo figlio in poi il contributo sarà pari al 75%

Da 10.001 euro a 22mila euro: 200 euro a figlio, dal secondo figlio in poi il contributo sarà pari al 75%

Da 22.001 euro a 27mila euro: 160 euro a figlio, dal secondo figlio in poi il contributo sarà pari al 75%

L'annuncio arriva dall'assessore al Welfare del Comune di Teramo, Ilaria De Sanctis, a conferma delle anticipazioni di Certastampa circa l'ipotesi studiata dall'ente di versare direttamente alle famiglie il contributo.

Aspetto fondamentale: il voucher varrà per tutti i bambini dai 4 agli 11 anni indipendentemente dal Centro estivo che frequenteranno nel territorio comunale di Teramo. Per i bambini con disabilità, dai 4 ai 17 anni, il voucer varrà anche se dovessero frequentare centri estivi in altri Comuni della provincia di Teramo. “In questo caso, abbiamo previsto una somma-extra da girare direttamente alle associazioni che sono chiamate ad impiegare assistenti specializzati per seguire i singoli bambini”. Il Comune adotterà una rendicontazione progressiva: "Man mano che le famiglie ci notificheranno le ricevute dei Centri, procederemo col versare il contributo relativo sul conto corrente", spiega. Ovvio che, se l'importo speso dalla famiglia dovesse essere inferiore al contributo previsto in base allo scaglione Isee,il Comune ne erogherà solo una parte.

Quello del voucher per i Centri estivi è stato il primo atto deliberato nel secondo mandato di D'Alberto: “Ne sono molto felice perchè confermiamo la centralità della Famiglia nel nostro operato amministrativo”, commenta la De Sanctis.

ASCOLTA L'ASSESSORE ILARIA DE SANCTIS