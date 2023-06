I LETTORI CI SCRIVONO / A TERAMO SERVONO I "RABDOMANTI" PER TROVARE I TOMBINI ...TOMBATI

Queste immagini arrivano da Teramo in viale Crucioli. Vi chiedete: abbiamo bisogno a Teramo di rabdomanti per trovare l’acqua? No abbiamo bisogno di cercatori di tombini, perché dovete sapere che qui i tombini sono stati tutti tombati. La Telecom deve passare con la fibra e i suoi operai bestemmiano perché devono andare in giro con dei cerca metalli per trovare i tombini dedicati alle linee del telefono. Era troppo chiedere dei tombini a livello quando è stato rifatto il manto stradale? E indovinate dove si trovano i tombini? Piazzati lungo la pista ciclabile, per la gioia dei malcapitati ciclisti che si trovano davanti buche con dislivelli di 5/6 cm. Questa è l’Italia, anzi questa è Teramo

Carlo De Cata



GUARDA IL VIDEO