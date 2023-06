LA PROVINCIA "SCONGELA" TUTTI I CONCORSI. E SBLOCCA UN DIRIGENTE TECNICO...

Sono stati scongelati tutti i concorsi che il presidente della Provincia, Camillo D'Angelo, aveva sospeso non appena insediatosi per verificare il da farsi per la riorganizzazione dell'organico dell'ente e la più funzionale assegnazione dei singoli nuovi dipendenti presso i settori dell'ente. Nessun blocco, ebbe a ripetere D'Angelo, al di là delle malelingue scatenatesi al vetriolo contro lo stesso. I concorsi sono stati sbloccati. Stiamo parlando del concorso per 3 istruttori amministrativi contabili (categoria C) a tempo indeterminato parziale; per 2 istruttori contabili; per 2 nuovi agenti di Polizia provinciale; per 2 funzionari amministrativi e 1 funzionario contabile (categoria D). Scongelato anche il concorso, l'unico, per un dirigente tecnico. Ad oggi, il settore tecnico dell'ente (per intenderci quello che si occupa della Viabilità) è retto a tempo determinato (scadenza contratto a metà 2024), dall'ingegner Ranieri (arrivato secondo alle spalle di un collega aquilano che, a quanto dicono i rumors, potrebbe decidere di rinunciare all'assunzione a Teramo per rimanere presso il Comune del capoluogo). Ad horam Ranieri dirige ad interim anche l'Edilizia Scolastica.