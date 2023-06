VIDEO/ PREFETTURA, VIA AI LAVORI: SI SPOSTANO TUTTI GLI UFFICI

Via ai lavori sul palazzo della Prefettura di Teramo, uno dei più importanti edifici della città. Necessari a causa dei danni provocati dal terremoto del 2016/2017, i lavori richiederanno qualche mese di tempo e, soprattutto. il trasferimento di tutti gli uffici del Palazzo del Governo in un'altra sede. Quale? Il Prefetto Fabrizio Stelo, per ora, non lo rivela, ma sarebbero diverse le ipotesi, tra le quali anche quella dell'Archivio di Stato in piazza Sant'Agostino, così come quella dell'ex facoltà universitaria alle porte della città. Si tratterà, comunque, di una soluzione provvisoria, in vista del ritorno in Corso San Giorgio.

ASCOLTA L'INTERVISTA DEL PREFETTO