LO STADIO BONOLIS SI “AFFOLLA” SARANNO TRE LE SQUADRE CHE LO UTILIZZERANNO

Lo stadio Bonolis di Piano D'Accio fa di nuovo...gola. Da impianto deserto nel fine settimana, fatta eccezione per il calcio femminile, sta per diventare stadio superaffollato, con partite di Eccellenza al sabato e di serie C tutte le domeniche. Oltre al Città di Teramo, che quasi certamente giocherà la prossima stagione calcistica nello stadio comunale della città, dove è naturale che giochi (da capire se i tifosi supereranno il blocco di questi anni), e al Monterosi, formazione viterbese di Serie C, un’altra squadra di terza serie starebbe per arrivare nell’impianto di Piano d’Accio. Il Pineto, infatti, starebbe per intraprendere questa strada. Il presidente Brocco, infatti, ha le mani legate e non potrà disputare, su ordine della Questura di Pescara, più di quattro incontri allo stadio Adriatico, quindi non ha altra alternativa che venire a Teramo (dove forse sarebbe dovuto venire fin dall’inizio). Intanto, la squadra si va rinforzando, e il Ds Marcello Di Giuseppe sta cercando di far accasare, ad esempio il centrocampista aquilano Lorenzo Del Pinto, 33 anni in scadenza di contratto con il Potenza.