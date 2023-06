VIDEO/ LA SPEDIZIONE "TABYAYBYM 2023" SCOPRE E STUDIA IL DNA ANTICO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI UN ALPINISTA TERAMANO CON L'UNIVERSITA'DI BOLOGNA

Nella Sala della provincia di Teramo sono stati presentati i primi risultati ottenuti con la spedizione ‘Tabyayabyum 2023’. Tra gli obiettivi raggiunti nella spedizione: l’esplorazione della montagna per l’individuazione della via di salita, l’esplorazione della ‘Grotta dei Demoni’, la cooperazione internazionale per lo sviluppo sociale dei popoli d’Himalaya remota e la ricerca scientifica sul DNA antico.



Il report delle attività svolte dall’Explora Nunaat International è stato mostrato con immagini e relazionato con dati dal Presidente, Davide Peluzzi, alla presenza delle Istituzioni territoriali, tra gli altri, la Consigliera Regionale Simona Cardinali ed il Sindaco di Fano Adriano Luigi Servi che da anni promuovono e sostengono lo sviluppo turistico internazionale dell'Abruzzo nel Mondo.

ASCOLTA QUI DAVIDE PERUZZI