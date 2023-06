VIDEO- FOTO/ PROTESTANO GLI UCRAINI DAVANTI AL COMUNE DI ROSETO, SONO INIZIATI GLI SFRATTI DAGLI HOTEL: «NON CI ABBANDONATE, VOGLIAMO RESTARE QUI»

Manifestazione questa mattina a Roseto, davanti al Comune, degli Ucraini che stanno rimanendo senza casa e soprattutto senza alloggi negli hotel dove sono iniziati gli sfratti. Bambini e famiglie con i cartelli tra le mani hanno invitato Governo e Regione a non abbandonarli: «Amiamo questa regione, vogliamo restare in questo comune, non ci lasciate da soli», sono alcuni dei messaggi di questa mattina lanciati alla popolazione e alla stampa.

QUI IL VIDEO