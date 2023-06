VIDEO/ PERUZZI A CAMILLO D'ANGELO: «FACCIAMO NASCERE "LA PROVINCIA DI TERAMO-GRAN SASSO D'ITALIA", LA MONTAGNA PIU' BELLA E' QUELLA TERAMANA

Davide Peruzzi a margine della conferenza stampa che si è svolta oggi in Provincia per rendere noi i risultati della spedizione "Tabyayabyum 2023", ha voluto lanciare un appello alle istituzioni per creare un territorio ed uno slogan tutto teramano dal titolo: "Provincia di Teramo-Gran Sasso D'Italia", tutto questo per ricordare che gli aquilani non hanno una montagna bella come la nostra e che ricade tutta nel territorio teramano. "Basta avere la forza delle idee e la voglia di dirlo e di farlo", ha spiegato Peruzzi.

ASCOLTA QUI L'INTERVISTA