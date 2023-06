A TORSO NUDO, IN PREDA AD UN RAPTUS, DANNEGGIA DUE AUTO E MINACCIA I CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di sant'Egidio alla Vibrata unitamente a quelli del N.O.R. della Compagnia di Giulianova, hanno tratto in arresto un uomo di cinquantuno anni di Martinsicuro, quale presunto autore di danneggiamento, resistenza a P.U. e porto abusivo di armi.

I Carabinieri erano stati chiamati da alcuni residenti che avevano notato l'uomo a petto nudo che in stato di forte: agitazione danneggiava con un bastone due autovetture parcheggiate sulla strada

L'uomo alla vista dei Carabinieri della stazione di Sant'Egidio alla Vibrata non desisteva dai suoi atteggiamenti violenti anzi brandiva un coltello con l'intenzione di colpire i militari i quali con l'ausilio dei colleghi del radiomobile di Giulianova lo immobilizzavano disarmandolo e traendolo in arresto

L'arrestato così come disposto dal P.M. di turno alla Procura di Teramo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Teramo per la convalida dell'arresto.