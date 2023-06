RUBA PORTAFOGLI NEL FURGONE DI UN CORRIERE…DAVANTI AI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica, unitamente a quelli del N.O.R. della Compagnia, hanno tratto in arresto un uomo di quarantaquattro anni di Tortoreto, quale presunto autore di furto di un portafogli dall'interno di un furgone

L'uomo, approfittando della momentanea assenza del conducente di un furgone, adibito alla consegna di pacchi, in quanto impegnato nel recapito degli stessi, si introduceva nel mezzo e si impossessava di un portafogli lasciato nell'abitacolo è contenente la somma contante di circa euro 650, quindi si dava alla fuga a piedi per le.

strade circostanti. Il fatto veniva notato da una pattuglia dei Carabinieri che transitava in zona e che fermava l'uomo traendolo in arresto. A seguito della perquisizione veniva trovato in possesso del portafogli e dei soldi poco prima asportati inoltre all'interno di uno zaino in suo possesso venivano rinvenuti numerosi oggetti atti allo scasso che venivano sequestrati. Il portafogli e i soldi contanti sono stati restituiti al legittimo proprietario. L'uomo, così come disposto dal P.M. di turno alla Procura di Teramo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Alba Adriatica in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Teramo per la convalida dell'arresto: