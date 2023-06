RSA BIVIO BELLOCCHIO, CORDONE: «IL SILENZIO CHE IMBARAZZA LE ISTITUZIONI»

L’audizione in conferenza dei capigruppo del Consiglio della Regione Abruzzo di una delegazione della CGIL Teramo, dello SPI CGIL Teramo, dell’Auser Teramo e di lavoratrici e lavoratori, del 06 giugno 2023, si era conclusa con l’impegno assunto dall’Assessore alla sanità Nicoletta Verì e dai dott.ri Valerio Profeta e Franco Santarelli in rappresentanza della ASL di Teramo, di fornire ai capigruppo, una relazione scritta a due mani, dall’assessorato alla sanità e dalla ASL di Teramo, entro il 13 giugno 2023, sui tempi necessari all’apertura della RSA dedicata alle cure dei malati di demenze e di Alzheimer nella provincia di Teramo, così come da atti programmatori che la stessa Regione Abruzzo ha assunto.

Non ci risulta che ad oggi tale impegno, con chi democraticamente eletto rappresenta l’intera comunità di cittadini abruzzesi, sia stato onorato.

Nel frattempo il Consiglio Comunale di Giulianova ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a sostegno dell’apertura della struttura (RSA/RP) dedicata alle demenze, con 45 posti letto (15 p.l di RSA demenze e 30 p.l. di RAA per anziani affetti da demenza).

Veniamo a conoscenza attraverso gli organi di informazione che l’assessore alla sanità Verì è oggi a Teramo per parlare, insieme al Direttore Generale della ASL di Teramo della “Sanità del futuro”, ottimo tema sul quale ci piacerebbe confrontarci ed è per questo che il 24 giugno 2023 saremo in piazza a Roma “Insieme per la Costituzione” in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale, per una sanità pubblica partecipata, che non sia il frutto di visioni carrieristiche ma che sia lo strumento a garanzia del diritto costituzionale di tutela della salute delle cittadine e dei cittadini.

Controlleremo nelle nostra cassetta della posta se l’assessore Verì, visto che è venuta a Teramo, ci ha recapitato di persona la relazione che i capigruppo ancora attendono, se così fosse ci impegniamo a recapitargliela noi.

“la RSA Bivio Bellocchio la riapriamo noi.”

Per

FP CGIL - SPI CGIL – Auser

Teramo

Il Segretario della CGIL Teramo

f.to Pancrazio Cordone