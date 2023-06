VIDEO / È UFFICIALE: LA NOTTE DEI SOGNATORI SI FARÀ A GIULIANOVA, MA A TERAMO I LOCALI MASTICANO AMARO

Una "Notte dei Sognatori" da cardiopalma come la vita degli imprenditori, che sanno adattarsi e risolvere gli imprevisti in un lampo.

'Per problemi tecnici dovuti a un incartamento sui permessi ci siamo visti costretti a spostare l'evento a Giulianova" informano il grande pubblico in fermento per la serata Di Battista e Marcellini "Dobbiamo davvero un grandissimo grazie al Comune costiero per esserci venuti incontro in maniera così repentina".

Non più l'imponente ombra del Duomo di piazza Martiri come sfondo, ma la suggestiva atmosfera di Piazza del Mare alle spalle del Porto di Giulianova.

Il palinsesto, peró, rimane invariato: dalle 22 Noemi Dj, il concerto degli Aura, Gianluca Bassino Dj e a chiudere in consolle la star della serata Dj Fargetta.

"Forse è stato il Caso" scherzano i due imprenditori "abbiamo iniziato a lavorare insieme proprio all'Acropolis" (il locale giuliese di Berardo n.d.r.)

Per uno il saluto alla fine di un'era, per l'altro un nuovo format da continuare - chissà - in futuro.

Il Sindaco Costantini, che subito ha messo la macchina comunale al servizio dell’ iniziativa ricorda che la capienza di piazza del Mare è di tremila persone e che quindi sarà una grande serata.

“Naturalmente il loro pensiero va ai loro colleghi che si erano già preparati a coronare con i loro servizi la mamifestazione. "Ci dispiace solo per tutti i proprietari dei locali del erano già pronti ad accontentare il grande pubblico che si prevede. Solo il Des Artistes dovrà scontentare circa 300 prenotati, il titolare del Grand’Italia aveva assunto più personale per domani sera, per non parlare di tutte le chiamate che già stiamo ricevendo da tutti coloro che hanno saputo del colpo di scena inaspettato e inimmaginabile"

ASCOLTA L'INTERVISTA DEI DUE ORGANIZZATORI