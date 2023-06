A TORTORETO E' PARTITA LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA "BANDIERA BLU" SULLA A 14

Sono in fase di installazione i 31 cartelli pubblicitari ed i 6 Poster 6x3 metri in 18 aree di Servizio Autostradali dell'A14, aventi ad oggetto la Bandiera Blu FEE, che il Comune di Tortoreto ha ricevuto per la 27ª volta.

Saranno esposti fino al 31 agosto, con una stima di flussi di persone pari a 15 milioni, e sono dotati di un QR Code che farà atterrare sul nostro portale ViviTortoreto.

Un bel lavoro di squadra con altre località costiere che permetterà di rafforzare l’immagine delle nostre spiagge nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise.