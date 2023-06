BIMBO DI 4 ANNI DIMENTICATO DENTRO ALLO SCUOLABUS PER OTTO ORE, SOSPESA L'ASSISTENTE CON UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, AGOSTINELLI: «SONO MOLTO DISPIACIUTO»

Il gruppo consiliare di minoranza "Ricostruiamo Campli" esprime profonda preoccupazione per un grave fatto che sarebbe accaduto nei giorni scorsi durante il servizio di trasporto scolastico degli alunni.

È con rammarico che leggiamo il comprensibile sfogo su Facebook di una familiare di un bambino di quattro anni che sarebbe stato dimenticato sul pulmino scolastico per ben otto ore.

Nessuna informazione è stata invece diffusa sull'accaduto dall'amministrazione comunale, da cui ci saremmo aspettati immediatamente pubbliche scuse e vicinanza alla famiglia del bambino.

Riteniamo che un fatto così preoccupante che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze per il bambino, non possa essere taciuto o, peggio, nascosto.

Pertanto, in qualità di rappresentanti dei cittadini e, quindi, dei genitori, riteniamo sia fondamentale ottenere chiarimenti dall'amministrazione comunale di Campli in merito a questo incidente che, se confermato, sarebbe di una gravità assoluta.

Considerato che già negli anni passati si sarebbe verificato un episodio simile, ci rivolgiamo all'amministrazione comunale di Campli per avere informazioni dettagliate sui seguenti aspetti:

se è stata ricevuta dal Comune di Campli o dal Direttore di Esecuzione del Contratto la necessaria segnalazione da parte della ditta a cui è appaltato il servizio in merito a quanto verificatosi;

le azioni intraprese per accertare le cause dell'accaduto;

le misure adottate per migliorare la sicurezza e la supervisione durante il trasporto scolastico e prevenire il ripetersi di simili episodi in futuro;

i programmi di formazione e sensibilizzazione rivolti ad autisti e assistenti dei mezzi di trasporto scolastico per garantire la sicurezza degli alunni.

gli esiti delle ispezioni sugli scuolabus che il Direttore di Esecuzione del Contratto avrebbe dovuto effettuare periodicamente.

Abbiamo tutti il dovere di garantire la sicurezza e il benessere dei nostri bambini durante il tragitto verso e da scuola e pertanto dobbiamo mettere in atto ogni soluzione utile per evitare il ripetersi di questi episodi.

Il gruppo consiliare di minoranza "Ricostruiamo Campli" ritiene che sia fondamentale affrontare seriamente questa problematica per garantire la sicurezza dei nostri bambini durante il trasporto.

Chiediamo pertanto all'amministrazione comunale di adottare tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto scolastico sicuro ed efficiente.

La tutela dei nostri figli deve essere una priorità assoluta e come rappresentanti della comunità ci aspettiamo un'immediata risposta dall'amministrazione comunale riguardo ai provvedimenti adottati in riferimento a questo grave fatto che sarebbe accaduto durante il servizio di trasporto scolastico.

Infine, vogliamo assicurare la nostra vicinanza alla famiglia del bambino e la nostra disponibilità a fornire ogni supporto necessario. Lo scrive in una nota il Gruppo consiliare RicostruiAmo Campli.

Il sindaco Federico Agostinelli in contatto con la famiglia del piccolo di Boceto di Campli dichiara: «Sono molto dispiaaciuto per l'accaduto e sono sicuro che si farà chiarezza, sono vicino alla famiglia e sono in attesa di ricevere spiegazioni dalla ditta Fratearcangeli di Frosinone con la quale il Comune ha l'appalto del trasporto scolastico».