PESCARA E PINETO INSIEME NEL GIRONE C, IL MONTEROSI GIOCHERA' PER DUE ANNI AL BONOLIS LE PARTITE INTERNE

Pescara e Pineto aspettano di conoscere il loro prossimo girone. I biancazzurri di Sebastiani dovrebbero far parte del girone C assieme ai pinetesi: in caso di promozione in B del Foggia, domani sera, sarebbe così. Se invece dovesse salire il Lecco, con il Foggia di nuovo nel girone C, resterebbe l'incognita Pineto. In questo secondo caso, però, per non separare le due abruzzesi, la Lega Pro potrebbe mandare nel girone B i laziali del Monterosi, che non avranno più il derby contro la Viterbese, lasciando così sia il Pineto che il Foggia nel girone C.

Si apprende anche che il Monterosi sarà la "terza" squadra di serie C abruzzese della prossima stagione. Il club della Tuscia ha preso in gestione per le prossime due annate calcistiche lo stadio "Bonolis" di Teramo, che saranno la casa della formazione laziale nelle partite interne. Anche il Pineto sarà costretto ad andare allo stadio di Teramo dopo le quattro partite all'Adriatico per una questione di ordine pubblico, piaccia o non piaccia al presidente Brocco.

E a proposito di Pineto sotto osservazione da parte del Ds Di Giuseppe e di Amolo ci sono in queste ore: Gianluca Urbinati e Stefano Amadio. Entrambi esperti centrocampisti, il primo proviene dalla serie D, il secondo ha giocato con il Latina.

Foto: Monterosi promosso a fine maggio in serie C