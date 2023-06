APRE OGGI LA CABINOVIA DEI PRATI DI TIVO (8-18) E RIMARRA' APERTA PER TUTTA L'ESTATE

Apre oggi alle 8, la cabinovia dei Prati di Tivo e sarà opertiva per tutta la stagione estiva. La Regione ha rilasciato con una velocità da record il documento mancante e il comune di Pietracamela ha fatto la sua parte comunicando il piano di evacuazione delle frane. L'impjanto girerà tutti i giorni dalle 8 alle 18. Anche il Rifugio Franchetti è aperto: per arrivare al rifugio c‘è ancora un po’ di neve sul sentiero - fanno sapere i gestori- ma giusto due o tre piccoli nevai da attraversare, dove sono necessari scarponi e anche un paio di bastoncini da sci. Per proseguire dal rifugio al Corno Grande o al Piccolo sono invece necessari piccozza e ramponi, perché i sentieri sono ancora in parte inagibili per neve e si sale ancora per le tracce invernali.