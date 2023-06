TORNA INCONTRI D’AUTORE AD ATRI, IN PROGRAMMA CACCIARI, GRASSO, CUCCI, ZAZZARONI…

Sarà il professore Massimo Cacciari, filosofo, saggista e opinionista televisivo, ad aprire la terza edizione della Rassegna Letteraria Nazionale “Incontri d’Autore” in programma ad Atri dal 10 luglio al 2 agosto. L’evento avrà luogo all’aperto nella centralissima piazza Duomo a partire dalle ore 21 con la presentazione di due libri “Il lavoro dello Spirito” e “Paradiso e Nubifragio” dell’autore che nel corso del suo intervento tratterà anche temi di grande attualità come la situazione politica del nostro Paese, le crescenti diseguaglianze e altri stingenti argomenti di primissimo piano. La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Atri per Atri con il patrocinio del Comune di Atri, la Regione Abruzzo, la Fondazione Tercas e l’Ordine dei Giornalisti Abruzzo vedrà nel fitto programma ospiti d’eccezione, come il Presidente emerito del Senato, Pietro Grasso con due libri, uno su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il noto giornalista già direttore del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo, Italo Cucci, con un libro dedicato ai 100 anni della famiglia Agnelli e alla Juventus, la conduttrice del Tg1 Rai Adriana Pannitteri autrice del libro su Raffaella Carrà, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport con il libro su Josè Mourinho ed altri ospiti come il Procuratore della Repubblica di Teramo Ettore Picardi autore di libri di poesie, Mariano Sabatini con il titolo “Ma che belle parole” di Luciano Rispoli, Marco Bova, Michelangelo Iossa, Beppe Millanta, Domenico Vecchioni e Paolo Martocchia. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.