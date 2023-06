FOTO-VIDEO/ LA NOTTE DEI SOGNATORI ILLUMINA GIULIANOVA, A TERAMO RESTA L'INCUBO DELLA SERATA PERDUTA

Migliaia di persone hanno affollato, fino a stamattina, presto, le strade di Giulianova. La “Notte dei sognatori” con Fargetta è stata particolarmente apprezzata… a 25 chilometri di Teramo e la Città di Teramo, in questa vicenda, non ha fatto una bella figura. La differenza l'hanno fatta i sindaci: a Giulianova ce n’è uno: Jwan Costantini che si è assunto le responsabilità di amministratore, firmando e autorizzando in poche ore… a Teramo no.

E la differenza Tra la Città di Teramo e quella di Giulianova si è vista, specie per i locali che hanno fatto il tutto esaurito ovunque, mentre a Teramo i principali locali de centro sono stati costretti a disdire centinaia di tavoli già prenotati, con tutto il cibo già acquistato e il personale già aumentato, per non parlare del fatto che le famiglie si sono catapultate tutte a Giulianova ad applaudire Fargetta, il dj della generazione dei cinquantenni.

Una bella figura, Teramo non l'ha fatta: anzi. E lo stesso Fargetta dal palco ha voluto sottolineare la cosa, ringraziando Giulianova per aver ospitato la serata che Teramo non aveva più voluto "Questa piazza è più bella di quella di Teramo"

E pensare che il buon assessore Filipponi ce l'avrebbe messa tutta, per far passare la documentazione alla commissione di pubblico spettacolo. Ecco, questo è il grande mistero: perché a Teramo c’è una legge e a Giulianova no? È così? Non riesco a capire come mai in due amministrazini siano in vigore regole diverse. Nessun problema per l'evento privato organizzato dalla Campari, però, con bottigliette ovunque e in tutti i bar della città. Il commento risulta superfluo e i fatti parlano da soli. Purtroppo, benché piazza Martiri sia stata per il Gianguido 1 il palco principale, adsso si fa sempre più forte la sensazione che Teramo città sia destinata a diventare un luogo secondario a beneficio di San Nicolo', dove si spende e si spande per eventi.

Del resto, è quello il territorio che più di tutti ha fatto vincere le elezioni al D'Alberto bis.

QUI IL VIDEO CON I MOMENTI PIU' BELLI DELLA SERATA A GIULIANOVA

Si ringrazia Valentino Ferrante per le foto e le immagini sempre impeccabili.

Elisabetta Di Carlo