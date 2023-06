CAPPATO PRESENTA IN ABRUZZO LA PRIMA PROPOSTA DI LEGGE SUL FINE VITA

"L'Abruzzo sarà la prima regione italiana dove depositeremo la proposta di legge di iniziativa popolare "Liberi subito", sul fine vita”. Lo annuncia Marco Cappato, dell’associazione Luca Coscioni, che per domattina alle 10, ha organizzato a L’Aquila una festa-manifestazione di consegna delle firme. Ritrovoalla Fontana Luminosa in Piazza in Piazza Battaglione degli Alpini, per una manifestazione che sarà appunto anche una festa “da lì andremo insieme in corteo fino alla sede della Regione Abruzzo in via Leonardo da Vinci 6, dove alle 12 depositeremo la proposta con tutti gli scatoloni di moduli”. La legge serve per dare alla Regione procedure e tempi certi per rispondere alle persone che, nel rispetto della "sentenza Cappato - Dj Fabo" della Corte costituzionale, intendano fare richiesta del cosiddetto “suicidio medicalmente assistito". L'obiettivo è di impedire il sabotaggio della volontà di malati sottoposti a sofferenze insopportabili