I LETTORI CI SCRIVONO / “CRESCE” LA NUOVA PIAZZA A VILLA MOSCA

Vorrei segnalare una cosa positiva: i lavori della nuova piazza di Villa Mosca procedono a ritmo veloce, stanno già preparando le gabbie del cemento armato e si comincia a vedere la forma che la piazza prenderà. E, anche se non me ne intendo, credo di poter dire che la ditta Di Stefano sta lavorando molto bene. Curiosa l’immagine dei tre alberelli che restano sospesi su una “collinetta”, ve la mando proprio per testimoniare la velocità dei lavori