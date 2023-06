SI IMPICCA PERCHE' SI SENTIVA IN COLPA PER AVER PROCURATO UN INCIDENTE STRADALE

Si suicida impiccandosi in casa dove viveva da solo, poco dopo un incidente stradale che pensava di aver procurato e tra l'altro, senza grosse conseguenza per l'altra parte. I famigliari rinvenivano, così, la salma di D.L.S. di anni 84, suicidatosi per impiccagione.

Durante la mattinata di ieri l'anziano procurava un incidente stradale, dove la controparte che guidava un ciclomotore riportava lievi ferite.

In seguito a cio', probabilmente sentendosi in colpa decideva di commettere l'insano gesto. Sul posto per i rilievi del caso i sanitari del 118 e i carabinieri.