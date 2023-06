ASSONAUTICA TERAMO, IL PORTO DI GIULIANOVA TAPPA FISSA PER APPUNTAMENTI IN ADRIATICO

Giulianova è ormai diventata una tappa fissa per tutti gli amici che ogni anno da Trieste a Otranto partecipano a questa meravigliosa iniziativa . per valorizzare, far conoscere “l’economia del Mare”, l’economia del mare rappresenta in Italia uno dei principali vettori di sviluppo, in grado di superare molto spesso le barriere nazionali ed affermarsi sui mercati internazionali grazie anche al valore del MADE in Italy , che include oltre alla filiera della cantieristica ,anche quella del turismo, dei parchi marini,della pesca e dei trasporti.

Il settore delle IMPRESE del Mare sfiora le 200 mila unità a livello nazionale, rappresentano il3,3% del totale complessivo della imprenditoria nazionale, una grande forza imprenditoriale con un valore aggiunto prodotto dalla BLUECONOMY di circa 46,7 miliardi di euro pari al 3% del totale dell’intera economia, con 885 mila occupati. Siamo leader nella PRODUZIONE di imbarcazioni , Primi nella realizzazione dei grandi YACHT. Abbiamo nel settore un’EXPORT del 85% della produzione.

Quando nel 2019 abbiamo deciso Come camera di Commercio di Teramo di costituire avevamo in mente questi numeri oltre ai dati del nostro territorio con oltre 2.000 aziende che operano intorno al mondo della Nautica. direttamente e con l’indotto.

Abbiamo quasi 1.000 posti barca tra Giulianova (450) , Roseto,(180) 100 “ a secco oltre ai quasi 300 in altri approdi.Intorno a questi numeri c’è un indotto molto importante.

Insomma promuovere l’Economia del mare con il suo dinamismo e il suo potenziale di innovazione è uno degli obiettivi che ci siamo posti come Assonautica Teramo insieme alla Camera di Commercio ed e il motivo di questa iniziativa in cui abbiamo chiamato tutti gli attori istituzionali , le associazioni, i circoli, i presidenti dei porti di Roseto e di Giulianova

Questa iniziativa deve diventare l’occasione per la definitiva affermazione del valore economico e turistico della nautica da diporto e dei porti e approdi turistici come vere e proprie strutture turistiche, porte di accesso del territorio e delle destinazioni turistiche,insomma considerare la “navigazione da diporto” come un vero e proprio segmento turistico al pari del turismo enogastronomico , turismo all’aria aperta ( camper e roulotte)

Nel 2023, l’evento simbolo del turismo nautico “ APPUNTAMENTO IN ADRIATICO” è stato ufficialmente scelto dalle Regioni Italiane con il Ministero del Turismo, per promuovere il progetto “ Italia vista dal mare-Scopri dove ti porto”

In occasione del passaggio della flotta di Appuntamento in Adriatico, storica manifestazione di ASSONAUTICA ITALIANA GIUNTA ALLA SUA XXXV edizione, in tutti i porti di tappa saranno attivate iniziative di diffusione e di conoscenza del progetto “ Italia Vista dal mare”-Scopri dive ti Porto”.

Nella tappa di Giulianova con l’arrivo delle 12 Barche a vela e con oltre 40 persone di equipaggio sono previsti due appuntamenti organizzati insieme al GAL Terreverdi Teramane .

Il primo pressoil porto turistico di Roseto -Marina Portorose, con degustazione dei prodotti tipici del territorio del GalterreverdiTeranmane.

Il secondo giorno si visiterà Castelbasso, il museo della Fondazione Malvina Menegaz, una visita al centro di stagionatura del formaggio dell’Azienda Agricola “la porta del Vomano”a seguire Cooking show con lo chef Annamaria di Furia, spettacolo del saltarello con l’Orchesta Popolare del Salatarello e stage con ballerine e ballerini.

Cena finale di degustazione rivisitazione in chiave gourmet dei prodotti tipici e piatti del territorio del GalTerreverdi Teramanepresso il Ristorante per Voglia.

Il Presidente di Assonautica Teramo

Gloriano Lanciotti