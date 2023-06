­čî×MARTEDI 20 GIUGNO, INIZIA FASE CALDA SULLA NOSTRA REGIONE­čî×

Nella giornata di domani marted├Č 20 giugno il campo di alta pressione si consolider├á ulteriormente sul nostro paese, dando il via alla prima avvenzione calda di questa stagione estiva.

Sulla nostra regione ed in generale sul medio versante Adriatico cielo pressoch├ę sereno per tutto il giorno, innocue velature saranno possibili a causa della risalita di correnti umide e calde proveniente dalle basse latitudini.

Le temperature saranno in progressivo aumento i valori della notte saranno compresi fra 14/20°C, quelle del giorno fra 23/30°C la ventilazione risulterà debole orientale.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO