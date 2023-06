VIDEO / LA NUOVA ESTATE TERAMANA / “CONTEMPO” VA AL MARE…MA VICINO AL CIELO

Che i ragazzi di Contempo Bar Experience fossero un vulcano di idee si era capito.

Che le loro novità sarebbero state una continua sorpresa c'era da aspettarselo.

Ed ecco che tornano ancora a fare parlare di sè per un'estate all'altezza dei sogni che hanno.

Dopo aver permesso alla sua clientela di viaggiare per il mondo comodamente seduta ai tavoli di via Mario Capuani (appuntamento che continua ogni giovedì) e aver scaldato il mercoledì sera con il calore di una vera casa grazie alla loro serata giochi, per la stagione estiva la Contempo Bar Experience continua la sua scalata verso il successo. Lorenzo, Stefano e Cesare non conquistano il tetto del mondo, ma la terrazza di Youmami, uno degli hotel di spicco di Giulianova, il distretto preferito e piu vicino della costa teramana.



"Dal giovedì alla domenica raddoppiamo gli impegni" informa Lorenzo Palazzese, uno dei tre giovani proprietari, nonché l'anima e il corpo del locale "La collaborazione con Youmami è iniziata da un paio di settimane e domenica 25 giugno ci sarà il primo evento lancio della stagione: il Crazy Rooftop Party."

Dalle 18:00 una golden hour tutta da gustare, accompagnati dalla musica dal vivo dei Lucky Radio Crew, un dance show e, a concludere la serata, la consolle di Clama Dj.

Tecnica, abilità e divertimento, quindi, si fondono ai suggestivi tramonti dietro i colli giuliesi, per regalare ai clienti più affezionati e ai nuovi il ricordo emozionante di un'estate indimenticabile sulla riviera adriatica teramana.

I tre soci alzano l'asticella e puntano in alto, portando anche chi abita a Teramo e dintorni a vivere esperienze ai livelli delle grandi città, lontano dal provincialismo abituale.

I loro sogni diventano una realtà tutta da vivere.

E, infine, l'invito a non perdere tutti gli eventi estivi "Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, seguite la nostra pagina social".

EUGENIA DI GIANDOMENICO

ASCOLTA L'INTERVISTA