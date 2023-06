AD ATRI ARRIVA “UNICO, IL FESTIVAL CHE NON C’È”

Atri si appresta ad accogliere "ÜNICO – Il Festival che non c'è", l'evento musicale dell'estate che si terrà il 30 giugno e 1 luglio dalle ore 19 fino a tarda notte in Piazza Duchi D’Acquaviva.“ÜNICO” ci spiega Maria Balducci la responsabile eventi dell’Associazione Abruzzo Ontario AtrIncontra che organizza questo festival e tanto altro “è molto più di un semplice evento: è l'esperienza di una vita, un viaggio nella musica, nell'arte e nella cultura. In un mondo in cui tutto sembra ripetersi, il Festival rappresenta l'unicità, la freschezza e l'originalità che tutti cerchiamo. Con la sua vasta gamma di generi musicali ÜNICO è l'occasione perfetta per scoprire nuovi artisti, ballare con gli amici e vivere momenti di pura spensieratezza. Il Festival vedrà la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi della scena musicale italiana tra cui Pino D'Angiò, cantautore che negli anni '80 raggiunse la fama con il brano "Ma quale idea" e Dj Aladyn di Radio Deejay, uno dei più famosi in Italia. Insieme a loro, si esibiranno affermati artisti abruzzesi Zen Su, Riviera Dancing, Co-Pilot, MatChiavaroli e Deliuan, per offrire ai partecipanti due giorni di puro divertimento musica elettronica, disco e pop. Uniche le scelte musicali curate da Alessio Del Principe in arte Brody, unica la grafica affidata al genio creativo di Alessandra Primiterra in arte Gen.ziana, unici gli artisti ospitati nell’Area Market”.

Gradito ospite Marco Taddei scrittore e sceneggiatore con la sua ultima opera “Malanotte. La maledizione della Pantafa” (Edizioni Coconino). Tra i servizi un’area Food and Drink nella quale verranno proposte tipicità dalle attività commerciali locali.

Musica, divertimento e creatività per due serate nel mondo di “ÜNICO – Il Festival che non c’è”

Mauro di Concetto