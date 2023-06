ANDREA SPADA NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARACT DI TERAMO

Cambio del testimone domenica 18 Giugno a Scanno, in provincia dell’Aquila, per i club del Rotaract abruzzesi. Alla guida di quello teramano, per l’anno 2023-2024, è stato eletto Andrea Spada, primo atriano nella storia del sodalizio dei giovani rotariani che fanno capo al club padrino del Rotary International del capoluogo provinciale. Andrea, da molti anni impegnato all’interno del club, ha ricoperto diversi ruoli, da prefetto a vice presidente, organizzando numerose attività nel campo del sociale, con visite in occasione delle feste di Natale e dell’Epifania ai piccoli pazienti della Pediatria del Mazzini portando loro regali e tanto affetto. Il nuovo direttivo è costituto, oltre al presidente Andrea Spada, dalla vice Rebecca Gianforte di Roseto degli Abruzzi, Valentina Chiavaroli di Montesilvano con incarico di prefetto e responsabile dei social media e Lara Piggini in veste di segretaria. L’anno rotariano vede alla guida dei club di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria come responsabile distrettuale Lorenza Spinosa, esperta in Digital Project Specialist presso l’azienda milanese Etro. Il neo presidente ha annunciato nel corso dell’insediamento numerose iniziative nel campo del sociale attraverso incontri e attività volte a sostenere il volontariato e l’impegno di chi si adopera per gli altri.